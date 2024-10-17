Вагоны грузового поезда сошли с рельсов под Владимиром

Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов во Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации Baza, авария случилась вечером 17 октября на станции Муром.

«Во время проведения маневровых работ с рельсов сошли семь вагонов. Предварительно, один из них был гружен трубами, а остальные были пустыми», — говорится в публикации.

В данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на 13 октября в Карелии вагон грузового поезда сошел с рельсов между станциями Пояконда и Полярный круг. Пострадавших и разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

11 октября в Челябинской области произошло столкновение двух грузовых поездов; сошли с рельсов три порожние платформы и одна платформа с грузом. Один из работников локомотивной бригады получил травмы. Восстановительный поезд был направлен на место происшествия. Движение пассажирских поездов не пострадало.