В Ярославской области задержали высокопоставленного полицейского

Замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александра Репина задержали по подозрению в получении взятки.

«На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел... и понесёт наказание», — сообщили в региональном ведомстве РИА Новости.

Экс-главу управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление №14» Минобороны России Игоря Куща ранее обвинили в получении взятки в размере 34 млн рублей.