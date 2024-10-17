На Дальнем Востоке взорвалась фура с фейерверками

В Амурской области легковая машина влетела в грузовик с салютами. Фура завалилась на бок, задела электрический провод и загорелась. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на АЗС у села Возжаевка.

На кадрах над местом ЧП взрываются разноцветные фейерверки, поднимается густой дым, пламя распространяется в разные стороны.

Очевидцы, попавшие на незабываемое шоу, не радуются — за кадром раздаются встревоженные голоса, люди опасаются, что огонь может перекинуться на заправку.

По предварительным данным, водитель грузовика погиб. О судьбе водителя легковой не сообщается.

В экстренных службах отметили, что пожарные своевременно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.