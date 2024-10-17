Арестован цыган, которому помогли сбежать от ГАИ

Молодой цыган, которому толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помогла убежать от сотрудников ГАИ, получил трое суток административного ареста. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Инцидент произошел поздно вечером 14 октября в деревне Верхние Осельки Всеволожского района. Сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2110 для проверки документов.

При приближении полицейских водитель скрылся у одного из домов при помощи находящихся там людей: они толкали правоохранителей, хватали за форменную одежду. Затем сотрудники ведомства провели в деревне рейд, в результате которого выявили и задержали нарушителя. Им оказался 19-летний местный житель.

Напавшие на полицейских и помешавшие задержать нарушителя цыгане пришли сдаваться

Кроме того, в отделение были доставлены мужчины 1996, 2002 и 1983 годов рождения. Один из них являлся «зачинщиком противоправных действий в отношении правоохранителей», пояснили в ведомстве.

«Нарушитель был помещён в комнату для административно-задержанных в ожидании суда. Сегодня судьба молодого беглеца решилась — по решению суда он заключен под административный арест на трое суток», — отметили в пресс-службе.

По данным агентства, в ходе проверки цыганского табора полиция установила, что большинство строений относится к самовольным постройкам, подлежащим сносу.