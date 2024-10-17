В Подмосковье собаке отрезали часть языка во время груминга

В подмосковном Сергиевом Посаде собаке отрезали часть языка во время груминга. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на хозяйку питомца.

По ее словам, она привела своего йоркширского терьера в один из местных зоосалонов на стрижку, а когда пришла забрать обнаружила, что у ее питомца нет куска языка. Она отметила, что в салоне у нее взяли деньги за услугу груминга, сделав вид, что ничего страшного не произошло. При этом позже хозяйке животного все же вернули деньги за стрижку.

Директор зоосалона подтвердила «Подъему» информацию о произошедшем. Она указала, что инцидент произошел утром 14 октября, ей сообщили об этом вечером.

«Это роковая случайность, неприятный инцидент. Мастер очень опытный, она не отрицает свою вину, считает себя виноватой. Она говорит: собачка дернулась, я чикнула язык. У нас за 15 лет работы в первый раз такое случилось. Я с подтекстом не согласна, что мы живодеры. Я сказала мастеру, что в такой ситуации однозначно оплату брать нельзя, и нужно было отправить к ветеринару и компенсировать услуги. Я попыталась позвонить хозяйке, но она написала, что не хочет разговаривать, я еще раз извинилась и сказала, что все в жизни бывает. Это может случиться с любым мастером, даже с опытным, в любой профессии. Я эту ситуацию не замалчивала», — добавила директор зоосалона.

Она отметила, что после случившегося в адрес салона стали поступать угрозы, в которых сотрудникам салона обещают «оторвать руки», и началась травля в социальных сетях.