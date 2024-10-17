Пилот пролетающего над Лондоном самолета сообщил о бомбе на борту

Пилот Boeing 777 авиакомпании Air India запросил посадку в лондонском аэропорту Хитроу, сообщает Daily Mail. По данным издания в самолете, летящем из Мумбаи, есть угроза взрыва бомбы. В связи с сообщением в воздух по тревоге подняты истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании.

На борту, предположительно, бомба, запрашиваю посадку, сэр. У нас есть угроза взрыва, — приводит издание слова пилота.

Ранее рейс Air India из Дели в Чикаго был перенаправлен в аэропорт Икалуит в Канаде из-за поступившего звонка с угрозой взрыва. Сингапур поднял в воздух два истребителя F-15 после того, как рейс Air India Express из Мадурая получил сообщение с угрозами. За день 15 октября в адрес различных индийских авиакомпаний поступило не менее шести угроз. Четыре из них были сделаны пассажирам рейсов, направляющихся в Индию.

За неделю до этого трем пассажирским самолетам авиакомпаний из Индии также отправили ложные предупреждения об угрозе безопасности. Сообщения о взрывах получили экипажи двух авиалайнеров компании IndiGo и одного компании Air India. Разрешение на продолжение полета получил только один из бортов, два других отправили на проверку.

До этого в аэропорту Кольцово на фоне ложного сообщения о бомбе произошла массовая давка. Панику в зоне паспортного контроля спровоцировал крик одного из пассажиров. Сотрудники погранслужбы урегулировали ситуацию в течение нескольких минут.