Мать оставленного на остановке дошкольника отказалась открывать дверь полиции

В Находке Приморского края прохожие нашли на остановке трехлетнего мальчика. Прокуратура начала проверку по факту инцидента, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

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Мальчик находился один на остановке поселка Врангель. Его доставили в местную больницу, врачи отметили, что он в полном порядке, а его здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители быстро установили личность матери несовершеннолетнего и пришли к ней за разъяснениями. Однако женщина заперлась в квартире и отказалась открывать дверь сотрудникам ведомства. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии» УК РФ. Максимальное наказание, которое грозит фигурантке — лишение свободы на срок до одного года.