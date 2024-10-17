Черемушкинский суд Москвы в четверг, 17 октября, арестовал предпринимателя Виталия Слободяника, обвиняемого в покушении на убийство после подрыва автомобиля бизнес-партнера Виктора Михачева. Об этом пишет РИА «Новости».

Обвиняемый — уроженец Белоруссии, является генеральным директором по связям с общественностью компании «Шейкер Групп». Мужчина имеет небольшие доли в 10 компаниях, соучредителем которых является вместе с Михачевым — в основном, в сфере общепита, уточнили журналисты.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Слободянику меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 декабря», — отметил судья.

По данным следствия, Слободяник поздно вечером 14 октября положил взрывное устройство на капот машины потерпевшего со стороны водителя, ближе к лобовому стеклу. Затем накрыл взрывчатку пакетом с мусором. Утром оно сработало, пострадали три человека, в том числе ребенок.

Юристы пояснили, что преступный умысел возник у предпринимателя из-за «внезапно возникшей неприязни», вызванной деловыми вопросами.

По данным агентства, Слободяник вину не признал, показания давать отказался. Его адвокат в ходе заседания призвал суд отправить клиента под домашний арест.