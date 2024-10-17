Мужчина устроил стрельбу в ТЦ в подмосковных Химках

Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между 57-летним мужчиной и двумя молодыми людьми в одном из торговых центров города Химки. Один из молодых людей нанес телесные повреждения мужчине, выстрелив из пневматического пистолета в его сторону. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

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— В дежурную часть первого отдела полиции УМВД России по г.о. Химки от женщины поступило сообщение, что в одном из торговых центров нанесли телесные повреждения её мужу. У мужчины 1967 года рождения произошел конфликт с двумя молодыми людьми, в ходе которого один из них выстрелил в его сторону из пневматического пистолета. Потерпевшему оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

По данным силовиков, правонарушителями оказались местные жители 2002 и 2008 годов рождения. Полиция опросила несовершеннолетнего в присутствии законного представителя. По этому факту проводится проверка.

Ранее, 17 октября, полиция задержала 36-летнюю женщину, находившуюся в федеральном розыске с 2021 года. Ее разыскивали за мошенничество при оформлении кредитов.