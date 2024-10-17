Брошенному в аэропорту ребенку выдали свидетельство о рождении РФ

Девочке, которую бросила в туалете турецкого аэропорта 18-летняя россиянка, выдали российское свидетельство о рождении. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, дипломаты Генконсульства РФ в Анталье передали ноту, в которой уведомили турецкую сторону о планах увезти девочку в Россию. Ребенку выдали отечественные документы, а в свидетельстве о рождении проставлена необходимая отметка. Профильные министерства сейчас разбираются, где и с кем будет жить новорожденная.

Напомним, что 18-летняя девушка забеременела на новогодних праздниках, однако, по сообщениям СМИ, не заметила беременности из-за лишнего веса. Осенью она улетела в отпуск в Турцию, а на обратном пути в аэропорту почувствовала боли в животе и побежала в туалет для инвалидов, где родила девочку. Предположительно, бросить ребенка в унитаз ей предложила мать.

Сотрудники воздушной гавани спасли новорожденную, а также задержали роженицу и ее родителя. Они находятся под арестом. Девушке грозит до года тюрьмы по статье об оставлении ребенка в опасности.