У расправившегося с участником СВО в Подмосковье был сообщник

Расправившийся с участником специальной военной операции (СВО) В Подмосковье мог действовать не один. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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По данным агентства, силовики сообщили, что злоумышленника ожидал автомобиль, недалеко от места преступления.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о расправе над военным было передано из-за необходимости проведения большого объема следственных действий. Сейчас следователи отрабатывают несколько версий совершенного преступления. Установлено, что преступник стрелял, стоя на грунтовой дороге, в районе деревни Меленки. Таким образом он произвел не менее девяти выстрелов в боковое окно водительской двери, где находился пострадавший, который получил не менее шести огнестрельных ранений. Закончив стрельбу, злоумышленник скрылся.