Полиция в столичном аэропорту задержала женщину, находившуюся в розыске три года

В Москве полицейские задержали 36-летнюю женщину, находившуюся в федеральном розыске с 2021 года. Ее разыскивали за мошенничество при оформлении кредитов. Об этом в четверг, 17 октября, рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

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— Установлено, что ранее задержанная работала в микрокредитной компании на улице Гиляровского в должности специалиста. Используя служебное положение, злоумышленница оформила пять кредитов с недостоверными данными на третьих лиц, при этом для зачисления денежных средств указала реквизиты подконтрольной ей банковской карты. Материальный ущерб, причиненный организации, составил около 300 тысяч рублей. Подозреваемая была задержана, — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что против женщины возбудили уголовные дела за мошенничество. В отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее, 17 октября, поступило сообщение, что полиция разбирается в обстоятельствах конфликта в городе Люберцы. Мужчина подбежал к автомобилю и начал угрожать водителю ножом. Силовики разыскивают его. Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством.