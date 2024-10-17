Адвокат прокомментировала информацию о приостановке следствия по делу Блиновского

Адвокат Алексея Блиновского Наталья Сальникова заявила, что защиту никто не уведомлял о приостановлении следствия и об отмене меры пресечения мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской. Ее слова приводит RT.

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Сегодня стало известно, что следствие по делу супруга «королевы марафонов» Алексея Блиновского приостановлено на период его контракта с Минобороны РФ, а мера пресечения отменена. Об этом, по данным РИА Новости, сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова.

По словам адвоката Натальи Сальниковой, защита пока не получила соответствующего уведомления, но «это вполне возможно».

«Все соответствующие документы мы подавали и просили об этом еще давно», - пояснила она.

Весной 2023 года Елена Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Следователи предъявили ей и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в легализации 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов.

17 сентября Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего адвоката Эльмана Пашаева, служившего в зоне проведения спецоперации вместе с Алексеем Блиновским. По версии следователей, он сумел убедить Алексея Блиновского в том, что сможет освободить его и его жену от уголовной ответственности. Для решения вопроса тот передал ему не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Пашаему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).