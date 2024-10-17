Количество жертв взрыва бензовоза в Нигерии превысило 100 человек

В результате взрыва перевернувшейся автоцистерны с топливом в Нигерии погибли как минимум 153 человека. Как сообщает Bloomberg, большинство жертв - люди, которые бросились на место аварии, чтобы собрать вытекший бензин.

Еще около ста человек, пострадавших в результате взрыва, были доставлены в местные больницы. Многие из них находятся в критическом состоянии.

Авария произошла поздним вечером 15 октября в городе Маджия. Водитель бензовоза потерял контроль над транспортным средством. По словам представителя полиции Лавала Шиису Адама, полицейские предупреждали людей, что приближаться к автоцистерне опасно, но им не удалось сдержать растущую толпу.

Водитель бензовоза не пострадал, он был взят под стражу. Полиция проводит расследование.

Первоначально сообщалось, что погибли 140 человек, 70 считались пострадавшими. Спасатели находят все больше тел - некоторые на значительном расстоянии от места аварии. Предположительно, люди пытались получить помощь, прежде чем скончались от полученных травм. Большинство погибших были похоронены в ходе массовой церемонии.

Вице-президент страны Кашим Шеттима призвал провести комплексный пересмотр протоколов безопасности транспортировки топлива по всей Нигерии. Bloomberg отмечает, что в Нигерии часто случаются аварии и взрывы топливных автоцистерн из-за состояния дорог и низкого уровня техобслуживания транспорта.

На следующий день после аварии в Маджии бензовоз перевернулся и загорелся в городе Ибафо в штате Огун. Пожар повредил другие грузовики. В результате инцидента никто не пострадал, но ущерб составил тысячи долларов.