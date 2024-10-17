Стали известны детали убийства участника СВО в Подмосковье

В Солнечногорском городском округе Подмосковья несколькими выстрелами был убит участник СВО, находившийся за рулем своей машины. Источник Russia Today в правоохранительных органах рассказал, что мужчина был полковником спецназа.

Около 09:00 16 октября на грунтовой дороге в деревне Меленки неизвестный выстрелил в окно машины военного не менее девяти раз. После этого убийца скрылся с места преступления. Его мотивы пока неизвестны, следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

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По данным собеседника RT, расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета (СК) РФ. Убитый оказался 44-летним участником спецоперации, заместителем начальника одной из воинских частей. Неделю назад он вернулся домой в отпуск.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что убийство носит заказной характер. По словам собеседника агентства, машину военного поджидали, возможно, за его передвижениями следили.

Следователи изъяли записи с камер, установленных на месте убийства. Также они изучат данные с видеорегистратора автомобиля. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и установленных обстоятельствах.