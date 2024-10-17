Появились подробности о растерзанной львами управляющей сафари-парка

Коллега убитой львами управляющей сафари-парка в Крыму Леокадии Переваловой назвала ее самой опытной из всех сотрудников «Тайгана», она вырастила под сотню малышей тигров и львов Об этом сообщает «РЕН ТВ». Lenta.ru

Отмечается, что именно Перевалова обучала технике безопасности всех новых сотрудников, а ее опыт работы с хищниками был огромным. ТАСС

Ранее сообщалось, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Газета.Ru