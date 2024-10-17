Пожар произошел в гостинице «Метрополь» в Москве

В гостинице Metropol, расположенной в центре Москвы, произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждается, люди эвакуированы.

«В гостинице на Театральном проезде при сварочных работах загорелся короб вентиляции. <…> Пожар на 0,5 квадратах потушили 22 сотрудника МЧС России», - говорится в сообщении.

Сегодня сообщалось, что в подмосковном Королеве произошел пожар в торговом центре. Как отмечалось, на место были направлены дежурные подразделения спасателей. Из горящего здания эвакуировали людей. По словам очевидцев, пожар вспыхнул в магазине в районе железнодорожной станции Подлипки-Дачные.