Россиянка подожгла номер в московской гостинице по приказу с территории Украины

Полицейские задержали подозреваемую в поджоге номера гостиницы «Аструс» в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, 22-летняя девушка рассказала, что действовала по указанию украинских кураторов.

Напомним, что пожар случился вечером 16 октября в номере на 18 этаже. В результате случившегося сработала система пожаротушения и возгорание было быстро ликвидировано, однако на место все равно прибыли спасатели. Выяснилось, что неизвестный облил мебель, стены и дверь комнаты горючей жидкостью и поджег: в номере пожарные нашли несколько бутылок с ее остатками.

Сотрудники оперативно вычислили и задержали подозреваемую — ей оказалась 22-летняя студентка ГУП. На допросе девушка утверждала, что действовала по заданию украинских спецслужб: куратор якобы дал ей задание заселиться в гостиницу и устроить пожар. Вознаграждение ей не предложили.

Известно, что возможная поджигательница живет в Южном Бутово. Как отмечает канал, на странице в социальной сети у нее написано: «Никогда не следуй за чужими мечтами».