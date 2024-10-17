СК возбудил дело против двух мужчин, похитивших 130 миллионов при госзаказе

Против исполнительного директора радиотехнического института им. Минца Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора предприятия Владимира Финкельштейна возбудили уголовное дело за хищение 130 миллионов рублей. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере в рамках оборонного заказа. Об этом в четверг, 17 октября, сообщили Следственном комитете.

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— Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора дивизиона «Оборонные решения» ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора указанного предприятия Владимира Финкельштейна, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

По данным силовиков, в 2013 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило с ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» государственный контракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму свыше двух миллиардов рублей.

Лобузько заключен под стражу, в отношении Финкельштейна назначен домашний арест. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении.

Ранее, в среду, 16 октября, в тамбовском гарнизонном военном суде бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не признал вину в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.