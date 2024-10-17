Появилась новая версия об убийстве вернувшегося с СВО офицера

Telegram-канал Baza со ссылкой на следствие сообщает, что киллер, расстрелявший в Подмосковье замначальника воинской части, мог ждать жертву несколько часов. По данным канала, на месте происшествия криминалисты нашли два окурка, банку энергетика, фантик от шоколадки и упаковку йогурта.

Как пишет Baza, найденные предметы, или часть из них, могли принадлежать киллеру. Канал уточнил, что поиски убийцы продолжаются.

Участника СВО нашли в лифте с пробитой головой после нападения военного

Об убийстве офицера, недавно вернувшегося из зоны проведения СВО, стало известно 16 октября. Источник в правоохранительных органах сообщал, что расправа над военным носит заказной характер. Предполагается, что автомобиль военнослужащего поджидали и, возможно, следили за его передвижениями.