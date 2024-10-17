Михаил Пичугин, который выжил во время двухмесячного дрейфа в Охотском море, переведен из отделения реанимации в профильное отделение гастроэнтерологии Магаданской областной больницы. Об этом сообщил врио главврача медучреждения Юрий Леднев в ходе разговора с министром здравоохранения Колымы Александром Витько. Российская газета

По его информации, сейчас Пичугиным занимается лично заведующий отделением. Пациент получает питание уже не только с помощью капельниц, но и в обычном виде. ТАСС

Пичугин отправился в путешествие на Шантарские острова с братом и 15-летним племянником в начале августа. Они сбились с пути по дороге на Сахалин. Рыбаки спустя 67 дней нашли Пичугина на лодке, где также находились тела его родственников. Мужчине, предварительно, удалось выжить благодаря лишнему весу — за два месяца он похудел со 100 до 50 килограммов. Lenta.ru