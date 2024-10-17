Бывшему наркологу из Минздрава вынесли приговор

Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна приговорили к семи годам колонии за аферу с тест-контейнерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Ранее сообщалось, что прокуратура попросила суд приговорить к восьми годам заключения бывшего главного внештатного психиатра-нарколога ведомства. Его обвинили в махинациях с закупкой реагентов для тестов на хронический алкоголизм.

По версии следствия, Брюн и несколько его коллег покупали реагенты и медоборудование у аффилированных компаний по завышенной в несколько раз стоимости. На заседании 16 октября подсудимый вину не признал. Сегодня суд признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Брюн и бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев были задержаны летом 2022 года по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Еще один фигурант дела - экс-глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров.

Брюна назначили главным внештатным наркологом Минздрава России в 2009 году.