Крупный пожар в подмосковном ТЦ попал на видео

В подмосковном Королеве произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как отмечается, на место направлены дежурные подразделения спасателей. По данным РЕН ТВ, из горящего здания эвакуируют людей.

Согласно кадрам, опубликованным в местных пабликах, здание окутал густой черный дым. По словам очевидцев, пожар вспыхнул в магазине в районе железнодорожной станции Подлипки-Дачные.

Данных о пострадавших пока нет. Все обстоятельства произошедшего, в том числе и причина возгорания, выясняются.

По данным СМИ, к настоящему моменту пожар локализовали на площади около 50 квадратных метров.

Сегодня стало известно о возгорании на территории аэродрома Чкаловский в Московской области. Как сообщило РЕН ТВ, загорелось штабное здание. Источник телеканала проинформировал о проведении там эвакуации.