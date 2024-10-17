Жительница России и двое детей заживо сгорели в полыхающем доме

В поселке Посевная Новосибирской области в пожаре сгорели женщина и двое детей, сообщили в МЧС России. Уточняется, что огонь охватил двухквартирный дом.

В поселке Посевная загорелся двухквартирный дом. При тушении пожарные обнаружили тела женщины и двоих детей. По оперативным данным, в горящей квартире проживали двое взрослых и шестеро детей, — добавили в ведомстве.

По уточненным данным, погибшими оказались 37-летняя женщина, пятилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Остальные дети успели покинуть полыхающее жилье. Из второй квартиры эвакуировались еще двое несовершеннолетних. Огонь тушат восемь спасателей и три единицы техники. На место происшествия также выехали психологи ведомства.

Еще один пожар произошел в поселке Монетный под Екатеринбургом. Огонь охватил 164 квадратных метра частного жилого дома и надворных построек. В результате ЧП погибли двое мужчин, женщина и восьмилетний мальчик. Уточняется, что ребенок гостил у бабушки и дедушки.

Ранее в Нальчике загорелся многоэтажный дом. Пожар начался в одной из квартир, расположенных на пятом этаже. Огнеборцы спасли 20 человек, еще 55 граждан эвакуировали из подъезда. Одного жильца отправили в больницу.