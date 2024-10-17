Россиянка сорвалась со скалы и потеряла 50% крови

Врачи в Находке спасли россиянку, которая сорвалась со скалы в популярной у туристов бухте Триозерье в Приморском крае, пишет Telegram-канал Amur Mash. 21-летняя жительница Дальнереченска упала прямо на каменный уступ и, как показала томография, получила разрыв селезенки. По данным канала, в результате внутреннего кровотечения она потерял 50% крови.

Врачи провели экстренную операцию, во время которой удалили поврежденный орган и сделали переливание. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее турист из Сингапура решил искупаться в бассейне гонконгского отеля и умер. Он приехал на отдых с семьей и поселился в пятизвездочной гостинице Royal Plaza. Путешественник потерял сознание во время купания. Спасатели сразу же пришли на помощь пострадавшему и отвезли его в больницу, но, к сожалению, спасти его не удалось.

В августе автомобиль с туристами упал со скалы на Сахалине. ЧП произошло, когда загруженный внедорожник ехал на гору Крузенштерна и проходил мыс Баклан. Уточняется, что пассажиры и водитель упавшего авто выжили, им не без труда удалось выбраться самостоятельно. Автомобиль, на котором перемещались путешественники и организаторы экскурсии, впоследствии всю ночь пролежал в море.