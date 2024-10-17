Объявленная в розыск врач задержана с крупной суммой денег у границы РФ

Врача-педиатра Надежду Буянову, которую обвиняют в распространении фейков о ВС России, при розыске сотрудниками правоохранительных органов обнаружили около границы с иностранным государством с большой суммой денег при себе. Об этом сказано в судебных документах.

© Вечерняя Москва

Медик ранее нарушила избранную до этого меру пресечения, скрылась от правоохранителей и была объявлена в розыск.

— Установление ее места нахождения и задержание стало возможным вследствие разыскных мероприятий. Буянова была выявлена в местности, которая значительно удалена от установленного судом места применения ранее избранной меры пресечения, в непосредственной близости от границы России с иностранным государством, на территории которого проживают ее родственники, — говорится в документах.

Мужчина открыл стрельбу по полицейским во время обыска

Она имела при себе «значительную сумму денег и средства связи, которые были изъяты при задержании», передает РИА Новости.

Буянова отказалась признавать вину. Об этом 14 октября сообщил ее адвокат Оскар Черджиев.

По версии следствия, врач некорректно стала высказываться о погибшем в ходе спецоперации отце пациента. Ее уволили с работы, но позже через суд она добилась возвращения в медучреждение.