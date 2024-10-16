В Саратове произошла массовая драка с участием иностранцев

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки с участием иностранцев в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой группа приезжих устроила на одной из улиц Саратова массовую драку.

"Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). Главой ведомства дано поручение руководителю СУ по Саратовской области Д.А. Костину представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - отмечается в сообщении.

Региональная прокуратура пообещала оценить действия должностных лиц, которые ответственны за соблюдение общественного порядка.