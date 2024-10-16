В Волгограде участника СВО нашли в лифте с пробитой головой после нападения военного
В Волгограде местные жители нашли в лифте тело участника СВО. Об этом сообщает V1.ru.
Инцидент произошел в доме на улице Маршала Воронова. По версии следствия, 48-летний россиянин приехал к знакомым супругам. В этот день они распивали спиртные напитки, и во время застолья мужчина ударил бойца табуретом несколько раз.
Когда гость перестал подавать признаки жизни, волгоградец решил перетащить тело из квартиры в лифт. Там его позже и обнаружили.
"У него лицо было все в синяках, голова пробита. Предполагаю, что он скончался от потери спинномозговой жидкости. Сначала соседка увидела кровь, потом до лифта дошла и все увидела", – поделилась местная жительница.
На данный момент подозреваемый задержан. Специалисты СК устанавливают обстоятельства произошедшего.
По словам соседей, оба мужчины служили в зоне СВО, местный житель был ранее судим. Предположительно, россияне служили вместе. Соседи не исключают, что причиной стала ревность подозреваемого.