Названы детали убийства участника СВО в Подмосковье

Злоумышленник, что произвел восемь выстрелов в вернувшегося с СВО полковника ВС РФ, поджидал офицера в засаде, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в среду, 16 октября, около 9:00 мск на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа.

В правоохранительных органах уточнили, что погибший — заместитель начальника одной из воинских частей, он совсем недавно приехал домой из зоны СВО.

По данным агентства, убийца поджидал 44-летнего полковника на въезде в населенный пункт. Как только он увидел машину, то сразу же открыл огонь.

Офицер погиб на месте, а его машина продолжала ехать, пока не врезалась в забор дома, отметили журналисты.

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Расследование на контроле подмосковной прокуратуры.

По предварительным данным, нападавший пришёл к деревне, где жил военнослужащий, пешком через лес.

Напомним, что аналогичным образом действовал киллер, который застрелил бывшего украинского депутата Илью Киву в декабре 2023 года — пули попали в грудь и голову.