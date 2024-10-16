Управление Следственного комитета по республике Крым и городу Севастополю сообщило, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудницы парка «Тайган» — женщину загрызли львы во время уборки вольеров.

Отмечается, что погибшая проработала в парке почти 17 лет. Днем 16 октября она зашла в вольер, в котором жили три льва, чтобы провести уборку. При этом женщина забыла закрыть дверь, отделяющую хищников от основного пространства вольера — в результате хищники набросились на сотрудницу.

По факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело по статье ч.2. ст. 143 УК — «нарушение требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть человека».