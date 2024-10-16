Сотрудница парка «Тайган» Леокадия Перевалова погибла в результате укуса львицы. На шее женщины был обнаружен большой укус. Об этом в среду, 16 октября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

В результате укуса животного, у женщины была серьезно повреждена сонная артерия.

Согласно полученной информации, в тот момент, когда сотрудница убиралась в последнем наружном вольере, где находились львы, наружный шибер этого вольера был открыт по неизвестной причине, говорится в публикации.

Когда сотрудники крымского зоопарка «Тайган» обнаружили в вольере тело растерзанной львами управляющей Леокадии Переваловой, они уж никак не могли ее спасти. Об этом рассказал директор зоосада Олег Зубков.

О смерти Переваловой стало известно в тот же день. Трагедия произошла утром в «Тайгане». Женщина зашла в клетку к животным, чтобы навести там порядок, но забыла закрыть засов между двумя соседними помещениями.