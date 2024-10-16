В Финляндии упал двухместный самолет

В Финляндии потерпел крушение двухместный моторный самолет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на общественный вещатель Yle.

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В результате крушения погибло два человека. Согласно имеющимся данным, двухместный моторный самолет T-6 Texan загорелся сразу после взлета с аэродрома Ряюскяля, после чего рухнул недалеко от места взлета. Все находящиеся на борту погибли. Причина возгорания пока не названа.

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