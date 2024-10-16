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Генерал Попов просил суд, чтобы его защищал блогер Юрий Подоляка

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов просил Тамбовский гарнизонный военный суд разрешить блогеру Юрию Подоляке стать его защитником. Как пишет РИА Новости, инстанция отказала военному.

Генерал Попов просил суд, чтобы его защищал блогер Юрий Подоляка
© РИА Новости

Попов ходатайствовал о привлечении Подоляки во время заседания.

"Отказать в ходатайстве в связи с отсутствием юридического образования", — ответил судья.

Юрий Подоляка — военный блогер, получивший широкую известность после начала СВО. На своих страницах в соцсетях он регулярно комментирует события вокруг конфликта на Украине.

Попова обвиняют в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей.

Попов вину не признает, а также заявлял, что судья по его делу к нему предвзят.

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