Убийство военного в Подмосковье носит заказной характер

Убийство военного в Московской области носит заказной характер и было спланировано заранее. Об этом сообщили в правоохранительных органах. ТАСС

По словам собеседника агентства, автомобиль погибшего поджидали, возможно, преступники следили за его передвижениями. Российская газета

Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области. По данным следствия, 16 октября неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. Мужчина погиб на месте. Машина, в которой он был, продолжила движение, пока не уперлась в забор дома. Газета.Ru