Появилось видео с места расстрела прибывшего домой участника СВО

Видео с места расстрела замначальника воинской части, приехавшего с СВО, опубликовал ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области. По данным следствия, 16 октября неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчину спасти не удалось. Автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор дома.

ТАСС сообщает, что расстрелянным оказался участник СВО, заместитель начальника одной из воинских частей. Мужчина неделю назад вернулся домой.

Убийство военного в Подмосковье носит заказной характер

До этого участнику СВО, находившемуся в отпуске в Барнауле, выбил зубы водитель во время дорожного конфликта.

Жена пострадавшего по имени Анна рассказала, что в последний день отпуска ее муж решил отремонтировать ее машину и для этого поехал в гараж. Водитель автомобиля Mazda перекрыл ему выезд, а когда военнослужащий попросил убрать машину, водитель Mazda проявил агрессию и несколько раз ударил его по лицу. Нападавший выбил участнику СВО передние зубы, после чего скрылся. В пресс-службе УМВД по Барнаулу сообщили, что направили к заявителю наряд патрульно-постовой службы полиции и пообещали провести всестороннее разбирательство по факту произошедшего конфликта.