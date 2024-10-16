В Турции наказали родившую в аэропорту Анталии россиянку

Турции арестовали россиянку Екатерину Бурназкину, которая родила в аэропорту Антальи. Об этом сообщает агентство DHA.

«Суд арестовал россиянку, оставившую новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи», — говорится в материале агентства DHA.

Там же опубликовано фото женщины.

Ранее турецкие СМИ сообщали о новорожденном, которого нашел уборщик в туалете аэропорта. Полиция задержала предположительную мать и мужчину, которые, возможно, собирались лететь в Москву.