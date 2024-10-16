Группа из 50 цыган устроила потасовку с сотрудниками ДПС в деревне Верхние Осельки Ленобласти, пишет Telegram-канал «Дорожный инспектор». На представленном видео видно, как агрессоры мешают правоохранителям выполнять работу. По данным источника, полицейские планировали задержать малолетнего нарушителя.

Хорошо, что инспекторов не убили на месте и не отобрали табельное оружие. В какой-то момент эволюция криминала свернула совсем не туда, — написал автор публикации.

В посте говорится, что жители деревни не в первый раз сталкиваются с цыганами. Табор обосновался на территории Всеволжского района десятки лет назад. С того момента диаспора продолжает развиваться.

Один из пользователей Telegram под публикацией отметил, что это «самые озверевшие цыгане», которых он видел. Он утверждает, что ему самому угрожали расправой. Пользователь также пожалел соседей, живущих рядом с цыганами.

Ранее стало известно, что мигрантам в России запретят заключать фиктивные браки. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме в третьем, окончательном чтении. Инициатива также подразумевает запрет на получение родительских прав и усыновление до определенного срока.