Запуск отопления в российском городе обернулся коллапсом

В Волгограде многоквартирный дом остался без света и лифта после подачи тепла. Чем еще обернулся для горожан запуск отопления, пишет агентство «Блокнот».

Авария произошла в Краснооктябрьском районе города на улице Гончарова. Как вспоминают жильцы, в середине дня в многоэтажку зашел слесарь и, ничего не объяснив, открыл заглушку на ливневой трубе. После этого по лестничной площадке потекли реки ледяной воды. Залило все этажи с девятого по первый. Спасая квартиры, собственники убирали воду вениками. Потопа не выдержала и электропроводка, а когда водой доверху залило шахту лифта, то из строя вышел и подъемник.

На жалобы проживающих в управляющей компании не ответили.

«Люди были в панике, не понимали, что происходит», — негодуют хозяева.

Не дождавшись помощи от коммунальщиков, жильцы задумались о судебном иске с требованием компенсации.

Проблемами обернулось включение отопления и в другом российском городе, Орске. Проходящие по чердаку трубы порвало, и вода потекла вниз. Не выдержав ее веса, потолочные покрытия в квартире этажом ниже проломились. В Благовещенске с подачей тепла по дому разлился водопад. Потоки воды хлынули с пятого этажа вплоть до первого.