Появилось видео драки ученика и преподавателя в одной из школ Ленобласти
Инцидент, предварительно, произошел в Сланцах, в городской школе №2. Пользователи соцсетей узнали в ролике своего бывшего преподавателя и встали на его защиту.
В Сланцевом районе разгорается скандал после драки преподавателя и ученика в одной из местных школ.
На видео, опубликованном в соцсетях, взрослый мужчина позволил себе поднять руку на ученика. Однако пользователи интернета, узнавшие на ролике своего учителя, уверены, что юноша виноват сам и довел преподавателя. Вот что пишут местные жители, некогда учившиеся у педагога:
"Пять лет я училась у этого прекрасного педагога — его незыблемое терпение и стальные нервы до сих пор у меня в памяти. Да, мы не ангелы были, тоже с уроков, бывало, выгонял (всегда за дело),но на все замечания мы реагировали адекватно и не смели доводить до такого… Ни за что не поверю, что этот конфликт произошёл по вине Николая Владимировича"."Довели Николая Владимировича! Даже нам 30 лет назад такого не доводилось"."Очень крутой педагог, уважаю, мы себе такого не позволяли на уроках. Дети сейчас перегибают, и отсутствует уважение. Сил и терпения Николаю Владимировичу".