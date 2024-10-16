Инцидент, предварительно, произошел в Сланцах, в городской школе №2. Пользователи соцсетей узнали в ролике своего бывшего преподавателя и встали на его защиту.

В Сланцевом районе разгорается скандал после драки преподавателя и ученика в одной из местных школ.

На видео, опубликованном в соцсетях, взрослый мужчина позволил себе поднять руку на ученика. Однако пользователи интернета, узнавшие на ролике своего учителя, уверены, что юноша виноват сам и довел преподавателя. Вот что пишут местные жители, некогда учившиеся у педагога: