Экс-супруга раскрыла детали поисков дрейфовавшего два месяца в море мужчины

Поиски Михаила Пичугина, который на протяжении двух месяцев дрейфовал в Охотском море с братом и племянником, то прекращались, то возобновлялись, рассказала РЕН ТВ его бывшая супруга Екатерина. По ее словам, близкие пропавших обращались в полицию и к следователям.

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Поиски то прекращались, то возобновлялись. Писали заявления, обращались к следователям. Спасателей отправляли туда, выясняли, где они еще не летали, но территория очень большая, — рассказала она.

Собеседница сообщила, что родственники Михаила тоже принимали участие в поисках: они приезжали и осматривали побережье. По словам женщины, было запущено более десяти сигнальных ракет, но, несмотря на это, пропавших так и не нашли.

4 августа братья Михаил и Сергей Пичугины и 15-летний сын последнего Илья отправились на лодке катамаранного типа «Байкат 470» от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Шантарских островов в Сахалинской области, чтобы посмотреть на китов. В последний раз путешественники выходили на связь 9 августа, когда подросток звонил матери.

После этого они пропали, и спасатели не смогли найти исчезнувшую лодку. 14 октября ее заметили с рыбацкого судна «Ангел». К этому моменту в живых остался только обессилевший Михаил Пичугин — его брат и племянник погибли от голода, их тела лежали рядом в лодке. Спасенный мужчина потерял 50 кг, он госпитализирован в тяжелом состоянии.