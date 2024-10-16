Толпа цыган отбила водителя-лихача у инспекторов ДПС

Толпа людей отбила нарушившего правила водителя в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по региону. Инцидент произошел вечером 14 октября в деревне Верхние Осельки.

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«Наряд Госавтоинспекции остановил «ВАЗ-2110». При приближении сотрудника ДПС водитель начал движение и попытался скрыться. Было организовано преследование. Через несколько минут транспортное средство остановилось у частного дома. Водитель скрылся в толпе находившихся во дворе дома людей. Последние стали оказывать противодействие правоохранителям», — говорится в сообщении.

По данным kp.ru, отбить водителя пытались цыгане.

До этого в Тюменской области наказали мужчину, который напал на полицейского.

Ночью 15 июня этого года 25-летний Линар Разубаев находился на АЗС, расположенной на 117 км автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Старший участковый полиции из села Ярково выехал на место, чтобы задержать его за нарушение общественного порядка.

При задержании пьяный Разубаев оказал полицейскому сопротивление и, как было доказано впоследствии, нанес два удара рукой по туловищу и голове сотрудника МВД. Затем он пнул участкового, но все же был обезврежен.

Мужчину судили за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Дело рассматривалось в особом порядке, и признавший вину Разубаев получил штраф в размере 20 тыс. рублей.