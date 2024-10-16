Эксперт по выживанию и безопасности, спасатель МЧС Эдуард Халилов в разговоре с Рамблером прокомментировал случай российского туриста Михаила Пичугина, который 67 дней дрейфовал в Охотском море. По словам специалиста, главными ошибками мужчины и его команды был выбор в качестве плавательного средства надувной лодки, а также решение не брать для нее запасной мотор.

В плавание отправилась достаточно подготовленная команда. Это были не просто мужики, которые поднялись с дивана и пошли в море. Выживший Михаил Пичугин – это опытный охотник и рыбак, который знает море. При этом Охотское море не самое теплое и не самое приветливое, судно для похода по нему должно было быть посерьезнее, понадежнее. Решающим фактором в подобных ситуациях всегда становится погода. При хорошей погоде, когда нет сильного ветра, нет шторма и мешающих видимости осадков, на надувной лодке можно спокойно идти по морю, что они и делали. Однако, насколько известно, в 60 км от берега у них сломался мотор, они попробовали дойти до суши с помощью весла, а когда оно сломалось, когда оторвался якорь, их стало сносить в открытое море. Погода испортилась, начался шторм, и это не только ухудшило состояние мужчин, но и не позволило спасательным группам оперативно их найти. И здесь надо понимать, что в таких жестких морях, как Охотское, моряки всегда должны иметь запасной мотор, а также запас топлива. В случае отказа основного мотора используется запасной. Эдуард Халилов Эксперт по выживанию и безопасности, спасатель МЧС

Спутниковый телефон – это крайне важный элемент снаряжения в плавании, который отсутствовал у группы, добавил специалист.

«Спасательно-поисковые работы прекратились примерно через две недели, но если бы у мужчин был спутниковый телефон, то они могли продолжать подавать сигналы о том, что они живы, что нужно продолжать их поиски. Но учитывая, что море холодное, что мужчины вышли в него еще в августе, спасатели подумали, что члены группы, скорее всего, погибли», - отметил специалист.

Пичугину удалось выжить за счет большой массы его тела, подчеркнул эксперт.

«Перед плаванием он весил 100 кг, а во время дрейфа похудел на 50 кг, то есть это половина массы тела. Его организм сам себя переваривал, питался собственными тканями – мышечной тканью, жировой клетчаткой. Это и позволило мужчине выжить», - сказал Халилов.

Брат и племянник Пичугина продержались в условиях низких температур в открытом море больше месяца, и это серьезный для подобной ситуации срок, добавил он.

«Понятно, что они старались сделать для выживания все, что могли на тот момент. Но ресурс каждого человека все равно ограничен. И, помимо физического ресурса, еще есть и психологический ресурс. Когда человек сдается, мобилизация его внутренних ресурсов просто проходит. Здесь важно бороться, не сдаваться внутри себя, но в тех условиях, в которых оказались мужчины, это было сделать крайне сложно», - отметил собеседник.

Вместе с тем Халилов рассказал о процессе восстановления, который предстоит пройти выжившему после дрейфа Пичугину.

«Его здоровью был нанесен катастрофический удар. Пробыть в тяжелейших и условиях 67 дней и сбросить за этот период 50 кг – это не просто серьезная нагрузка на организм, но и потерянные годы жизни. Даже если говорить о дождевой воде, которую пил Пичугин, нужно отметить, что это дистиллят, в ней нет солей. Питье такой воды сказывается на здоровье человека, на обмене веществ в организме, на электролитном балансе и так далее. Кроме того, голодание Пичугина не было лечебным, оно стало серьезнейшей нагрузкой на его организм. Так что реабилитация будет проходить долго, и все произошедшее с ним отразится на здоровье», - сказал он.

Психологическая реабилитация также будет крайне важна для Пичугина, отметил эксперт.

«Он сам позвал в плавание родного брата и племенника, и они оба погибли на его глазах. То есть фактически он стал причиной произошедшего. Долго находиться с телами близких людей в одной лодке – это очень серьезная нагрузка на психику, и от этого придется долго отходить. История очень страшная. Кроме того, сообщалось, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, и теперь его с большой долей вероятности могут осудить», - заключил Халилов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Михаилу Пичугину может грозить 7 лет тюрьмы в случае, если правоохранители выявят отсутствие на судне необходимого оборудования во время плавания.