СК опубликовал видео допроса подозреваемого в подрыве Tank в Москве

Столичное ГСУ СК представило первые кадры допроса подозреваемого в подрыве внедорожника Tank на юго-западе Москвы.

Судя по кадрам оперативной съемки, обнародованной пресс-службой ведомства, в квартире у задержанного нашли целый арсенал: разгрузки и прочую военную амуницию, карабины, патроны от различных видов оружия. Мужчину доставили на допрос в следственное управление по Юго-Западному округу столицы. По нашим данным, фигурант - 50-летний столичный ресторатор Виталий Слободяник. Он является бизнес-партнером потерпевшего. Их общая компания владеет барами под брендом "Гадкий койот".

В то же время врачам удалось стабилизировать состояние владельца Tank, получившего ранения при взрыве автомобиля. Он подтвердил следователям, что знаком с подозреваемым более 15 лет.

Напомним, что внедорожник был взорван во вторник во дворе дома на Профсоюзной улице. Следствие считает, что мотивом преступления могли стать разногласия в бизнесе.