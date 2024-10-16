Генерал Попов заявил отвод судье

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил ходатайство об отводе председательствующего судьи Дмитрия Летуновского, который не успел приступить к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге в отношении генерала и бизнесмена Сергея Моисеева. Об этом он сказал в Тамбовском гарнизонном военном суде перед началом процесса по делу, передает корреспондент ТАСС.

"В производстве суда находится уголовное дело в отношении меня и Сергея Моисеева. В судебном заседании были установлены обстоятельства, дающие [основания] полагать, что судья Дмитрий Летуновский лично заинтересован в исходе данного уголовного дела. В действиях председательствующего [судьи] однозначно усматривается предвзятость по отношению ко мне и стремление к постановлению обвинительного приговора, - сказал Иван Попов. - Прошу удовлетворить заявление об отводе судьи Летуновского".

Генерал Попов пожаловался на следователя

Кроме того, генерал заявил, что суд не соблюдает объективность, беспристрастность, а также не осуществляет в отношении него "именно правосудие". По словам Попова, на прошлом судебном заседании, которое прошло в закрытом режиме, судья Летуновский заранее подготовил испрашиваемые гособвинителем тома уголовного дела, "приготовив для него необходимые закладки".

"Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что прокурором заранее, до судебного заседания, было оговорено с судьей ходатайство о продлении домашнего ареста в отношении меня, в также какие тома уголовного дела и листы дела ему для этого необходимы", - отметил подсудимый.

Адвокат Сергей Буйновский полностью поддержал своего подзащитного.

В свою очередь фигурант дела бизнесмен Моисеев и его защитник возразили генералу. "Я считаю, что это субъективное восприятие событий, не усматриваю повода для отвода судьи", - подчеркнул адвокат предпринимателя Андрей Суров. Гособвинитель назвал заявление Ивана Попова необоснованным.

Суд объявил перерыв и удалился в совещательную комнату для принятия решения. .