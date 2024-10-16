В России оценили перспективы уголовного дела мужчины, спасенного в Охотском море

Не исключено, что 46-летнему Михаилу Пичугину грозит лишение свободы, но «гадать бессмысленно». Экспертам предстоит установить обстоятельства произошедшего, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член Общественной палаты столицы Дмитрий Краснов. «Здесь умысла нет, по неосторожности преступление будет, скорее всего, но его действия повлекли тяжкие последствия, действия водителя этого водного транспорта. Безусловно, человек будет привлечён к уголовной ответственности, так как погибло два человека. Скорее всего, наказание будет связано с лишением свободы.

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Если будет указана причинно-следственная связь, во-первых, нужно будет установить, от голода они умерли или не от голода, проводится судебно-медицинская экспертиза этих трупов с целью установления причины смерти.

Потом устанавливается причинно-следственная связь между действиями водителя в плане нарушений правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и смерти этих людей. Если причинно-следственная связь будет между действиями этого лица и наступления смерти его попутчиков установлена, то ему будет предъявлено обвинение по статье, и он будет осуждён, скорее всего. Обычно по делам, когда есть смерть одного или двух человек, применяется мера наказания, связанная с лишением свободы». Также Краснов отметил, что следствие обратит внимание на влияние природных факторов.

«Здесь бесполезно разговаривать [о сроке — прим. ГМ], потому что мы не знаем всех обстоятельств дела, мы не читаем уголовное дело, материалы, какие обстоятельства были, то есть действительно ли будет доказана вина человека, какие природные обстоятельства воздействовали на человека и транспорт. Поэтому здесь гадать бессмысленно. Мы ждём результатов следствия, будет ли ему предъявлено обвинение в окончательной редакции по этой статье. Если будут какие-то ещё факты выявлены, это, может быть, добавит [срок — прим. ГМ]. Или, наоборот, скажут, что он делал в рамках закона, претензий к нему никаких нет. Например, повлияли природные факторы, которые не позволили вернуться в гавань и спастись».

Кадры из больницы публикует RT. Пичугин отправился из города Оха на Сахалине в Охотское море в начале августа. С собой он взял брата и его 15-летнего сына. Сообщения о пропаже людей стали появляться через несколько дней после того, как они перестали выходить на связь. Лодку с Пичугиными и телами двух его родственников нашли спустя два месяца в тысяче километров от города, откуда путешественники начали свой маршрут. Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы.

Дело находится под контролем Дальневосточной транспортной прокуратуры. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, отметили в ведомстве.