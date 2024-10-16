СМИ узнали подробности по уголовному делу Петра Верзилова*

Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов* (признан в РФ иностранным агентом), заочно осужденный за распространение заведомо ложной информации о российской армии, поддерживал лидеров и высших лиц недружественных стран: Украины, Литвы и Латвии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В документах указано, что вина Верзилова* по его уголовному делу подтверждается, в том числе, протоколом обыска в доме его матери, в ходе которого был изъят ее личный мобильный телефон. В гаджете были обнаружены фотографии, видео и текстовые сообщения Верзилова, согласно которым мужчина сообщает о фактах общения и поддержки лидеров и высших лиц недружественных стран.

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В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии. Верзилову также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.

Однако в марте 2024 года Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны»** (признана в РФ иностранным агентом). Дело направили в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения.

В апреле участник группы Pussy Riot был повторно осужден по делу о распространении ложной информации о российской армии. Верзилова приговорили к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Верзилов также объявлен в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства.

Ранее суд объяснил, почему Верзилова* включили в реестр иноагентов.

*признан в РФ иностранным агентом;

**признана в РФ иностранным агентом.