В Турции нашли тело пропавшей россиянки

Тело пропавшей без вести неделю назад гражданки РФ обнаружили в турецкой провинции Орду на севере страны, начато расследование. Об этом во вторник, 15 октября, сообщило агентство DHA.

Родственники 57-летней Маргариты Караджа забили тревогу 8 октября, когда она вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. После этого начались поиски россиянки, были задействованы и социальные сети.

— 15 октября в 15:00 было обнаружено тело Маргариты в районе Бозтепе в ореховой роще, — сказано в статье.

Начато расследование, причину гибели женщины установит судмедэкспертиза.

В Таиланде произошла таинственная смерть российского туриста. По версии следствия, тело 27-летнего Ильи Орлова из Свердловской области со следами пыток подбросили к статуе змееподобного существа. Об этом 4 сентября сообщил Telegram-канал Shot. По информации полиции Пхукета, на месте, где было обнаружено тело россиянина, не было найдено следов крови. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить орудие убийства. Отсюда возникает версия, что тело мужчины могли подбросить.