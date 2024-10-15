Украинский дрон повредил жилой дом под Краснодаром

Украинский беспилотник повредил жилой дом под Краснодаром, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Около десяти часов вечера беспилотник повредил в станице Марьянской жилой дом. Ещё одна попытка террористической атаки киевского режима», — написал он в Telegram.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в посёлке Октябрьский Белгородской области при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус пострадали восемь человек.