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Украинский дрон повредил жилой дом под Краснодаром

Украинский беспилотник повредил жилой дом под Краснодаром, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Украинский дрон повредил жилой дом под Краснодаром
© РИА Новости
«Около десяти часов вечера беспилотник повредил в станице Марьянской жилой дом. Ещё одна попытка террористической атаки киевского режима», — написал он в Telegram.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в посёлке Октябрьский Белгородской области при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус пострадали восемь человек.

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