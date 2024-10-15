Двое полицейских с сообщниками избили россиянина и забрали его деньги

В Уфе уволят двух полицейских, которые участвовали в избиении 31-летнего мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

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По предварительной информации, полицейские вместе с двумя знакомыми причинили местному жителю телесные повреждения и завладели его деньгами. В отношении правоохранителей проведена служебная проверка, их отстранили от исполнения обязанностей.

Ранее сообщалось, что устроивший ДТП в Подмосковье полицейский оказался под угрозой увольнения из органов.