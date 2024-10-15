Стала известна причина пожара на АГЗС в Грозном

В Чечне водителя цистерны со сжиженным углеводородным газом подозревают в том, что он нарушил требования безопасности, работая на автозаправке в Грозном. Это привело к пожару и взрыву с человеческими жертвами.

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"В отношении водителя автоцистерны со сжиженным газом, подозреваемого в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель четырех человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе СКР.

В Чечне задержан водитель взорвавшейся цистерны с газом

Дело возбудили по части третьей статье 238 УК РФ. Водитель задержан.

Напомним, ЧП произошло 12 октября на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в Байсангуровском районе Грозного. Среди погибших - водитель фуры и женщина с двумя детьми.

Следственные действия продолжаются.